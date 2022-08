मनीष सिसोदिया के घर चल रही थी CBI जांच, इधर LG ने कर दिए 12 अफसरों के ट्रांसफर

नई दिल्ली: दिल्ली में आबकारी नीति में अनियमितताओं के बीच LG ने CBI जांच की सिफारिश की थी, कल सुबह से लगभग 13 घंटों तक CBI की टीम ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर जांच की. इस कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में LG के द्वारा एक स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव उदित प्रकाश राय सहित 12 अधिकारियों का नाम शामिल है.

Lt Governor of Delhi orders transfers of 12 IAS officers, with immediate effect pic.twitter.com/yuZA4NIAOS

— ANI (@ANI) August 19, 2022