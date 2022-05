Delhi-NCR में भयंकर बारिश, कहीं पेड़ गिरे तो कहीं सड़कों पर भरा पानी

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में भयंकर बारिश हुई. इससे नोएडा, दिल्ली से लेकर गाजियबाद तक कई पेड़ धाराशायी हो गए. कई जगहों पर रोड पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया. राजधानी में बारिश के कारण सभी सड़कों पर जाम का नजारा देखने को मिल रहा है. नदी-नाले भी उफान पर हैं. दिल्ली में आंधी के कारण कई जगह पेड़ भी उखड़ गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी. गरज-चमक के साथ दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने करवट ली है.

हालांकि दोपहर तक हो रही प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत भी मिली. उत्तर-पश्चिम भारत में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, इसी से दिल्ली-एनसीआर के मौसम ने अचानक करवट ले ली. शाम 4 बजते ही दिल्ली-एनसीआर में जोरदार हवा के साथ बारिश हो गई.

पहले ही बता दिया था बारिश

हालांकि क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (आरडब्ल्यूएफसी), दिल्ली पहले ही यह बता दिया था कि दिल्ली-एनसीआर में जोरदार बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं का अनुमान बताया था.

