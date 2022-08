IRCTC करेगी यात्रियों के 100TB डाटा से 1000 करोड़ रुपये की कमाई! एक टेंडर से उठे निजता पर सवाल

नई दिल्ली : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के शेयर में आज सुबह 4 प्रतिशत की तेजी देखी गई. BSE पर शुक्रवार को IRCTC का शेयर 712 रुपये के भाव पर खुला और कुछ ही देर में 746.75 रुपये तक जा पहुंचा शेयर में यह उछाल रेलवे द्वारा आमदनी बढ़ाने के लिए निविदा जारी किए जाने के बाद दिखा.

रिपोर्ट्स की मानें तो इंडियन रेलवे की टिकट बुकिंग शाखा डिजिटल मॉनेटाइजेशन के जरिये 1000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट करने का प्लान बना रही है. IRCTC ने इसके लिए एक टेंडर जारी कर दिया है. हालांकि इस टेंडर के बाद यूजर्स के मन में प्राइवेसी और सेफ्टी से जुड़े सवाल उठने लगे हैं.

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक ट्वीट करते हुए बताया- ट्रेन यात्रियों, आपका डाटा जल्द ही सरकार द्वारा मॉनेटाइज किया जाएगा और वह भी डाटा संरक्षण कानून के अभाव में. IRCTC अधिकारियों ने डिजिटल डाटा मॉनेटाइजेशन के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने के लिए एक निविदा अपलोड की है. इसका क्या मतलब है.

ALERT: Hey train travellers, your data will soon be monetised by the govt. & that too, in the absence of a data protection legislation! @IRCTCofficial has uploaded a tender to appoint a consultant for digital data monetisation. on what this means. 1/8https://t.co/YbyF0tazZi pic.twitter.com/x9vMfGlKxC

— Internet Freedom Foundation (IFF) (@internetfreedom) August 19, 2022