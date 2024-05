Arvind Kejriwal News: बौखलाहट में PM मोदी कर रहे अभद्र भाषा का इस्तेमाल, पवार और उद्धव के खिलाफ बयानबाजी की CM केजरीवाल ने की निंदा

Arvind Kejriwal Roadshow: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सहीराम पहलवान के समर्थन में 6 विधानसभाओं में जनसभा की. सीएम केजरीवाल ने बदरपुर, तुगलकाबाद, कालकाजी, देवली और अंबेडकर नगर में जनसभा करने के लिए पहुंचे हैं. जहां हजारों की संख्या में समर्थक उन्हें देखने और सुनने के लिए पहुंचे.

#WATCH | Delhi CM and AAP National Convener Arvind Kejriwal says, "'Jail Ka Jawab Vote Se', 25 May, BJP gye...They (BJP) are after us, putting all leaders of our party in jail...What is this, if you can't win in Delhi, will you put everyone behind the bar? I seek a vote based on… pic.twitter.com/ucQDbCkepA

— ANI (@ANI) May 19, 2024