Delhi Election 2025: प्रवेश वर्मा के आवास पर ED-CBI से रेड की मांग, BJP नेता पर लगा लोगों को पैसे बांटने का आरोप

Delhi Election 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, वहां बीजेपी लोगों के वोटर कार्ड चेक करके उन्हें पैसे बांट रही है. इसको लेकर आतिशी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का नाम लिया है.

#WATCH | Delhi CM Atishi says "...BJP is distributing money to people by checking their voter cards in New Delhi assembly constituency from where Arvind Kejriwal contests elections. Today, Parvesh Verma was caught distributing money at his official residence which he got as an… pic.twitter.com/QHuluxeaPD

