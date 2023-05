Wrestler Protest: पहलवानों के मैदान में छिड़ेगी सियासत की जंग, देखिए AAP, BJP, कांग्रेस कौन है रेसलर्स के संग

Wrestler Protest: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रेसलर्स का धरना लगातार 9वें दिन भी जारी है. SC के दखल के बाद पुलिस ने बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट और यौन शोषण के तहत मामला दर्ज कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. बृजभूषण ने खुद को निर्दोष बताते हुए धरने को राजनीतिक साजिश बताया है तो वहीं पहलवानों का कहना है कि वो बृजभूषण की गिरफ्तारी होने तक धरने पर बैठेंगे.

रेसलर्स को मिला राजनीतिक पार्टियो का साथ

बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 9 दिनों से धरने पर बैठे रेसलर्स को राजनीतिक पार्टियों का साथ मिलता भी नजर आ रहा है, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, दिल्ली के CM केजरीवाल के साथ ही अब तक कई दिग्गज नेताओं ने जतंर-मंतर पहुंचकर रेसलर्स का समर्थन करके नजर आए. वहीं आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी रेसलर्स के समर्थन में जतंर-मंतर पहुंचेंगे, हालांकि इसके पहले ही वे ट्वीट कर पहलवानों को अपना समर्थन दे चुके हैं. आज वो धरने में शामिल होकर पहलवानों की आवाज बुलंद करेंगे. दोपहर 2 बजे तक नवजोत सिंह सिद्धू जतंर-मतंर पहुंच सकते हैं.

Will join the “सत्याग्रह” at Jantar Mantar around noon today !! #IStandWithMyChampions

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 1, 2023