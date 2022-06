क्या है जुबैर अहमद का वो ट्वीट जो बन गया उनके गले की फांस, पुलिस ने किया अरेस्ट

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बीते सोमवार को ‘ऑल्ट न्यूज़’ के सह-संस्थापक व पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर (Journalist Mohammad Zubair) को "धार्मिक भावनाएं आहत" करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस उपायुक्त के पी एस मल्होत्रा ने बताया इस माह की शुरुआत में पत्रकार ज़ुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-153 A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295-A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

उन्होंने आगे बताया है कि ज़ुबैर को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. गौरतलब है कि पत्रकार मोहम्मद जु़बैर भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) की पूर्व नेता नुपुर शर्मा और साधुओं को 'नफरत फैलाने वाले' कहने के बाद चर्चा में आए थे. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्र सरकार पर निशाना साधा.

Today during the course of investigation of a case registered u/s 153A/295A IPC against Mohammed Zubair, he joined in the investigation & after having sufficient evidence on record, he was arrested. He is being produced before the duty magistrate for seeking further PC remand.

— ANI (@ANI) June 27, 2022