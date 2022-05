National Technology Day: PM मोदी ने शेयर किया ऑपरेशन शक्ति का वीडियो, पोखरण में परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कही ये बड़ी बात

National Technology Day: 11 मई को भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (National Technology Day) मानया जाता है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 24 साल पहले पोखरण में परमाणु परीक्षण को याद करते हुए, उससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम अपने प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं.

इस दिन की शुरुआत 11 मई 1998 से हुई थी. क्योंकि इस दिन भारत ने पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणू परिक्षण किया था. इस परिक्षण के सफल होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने का ऐलान किया था. तभी से हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते आ रहे हैं. यह दिन भारत की विज्ञान में क्षमता और प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है. इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ-साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों और महत्व को भी याद करता है.

PM Modi ने अटल जी को किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इस मौके पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'आज, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर, हम अपने प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिसके कारण 1998 में पोखरण परीक्षण सफल हुआ. हम अटल जी के अनुकरणीय नेतृत्व को गर्व के साथ याद करते हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट राजनीतिक साहस और राज्य कौशल दिखाया'.

Today, on National Technology Day, we express gratitude to our brilliant scientists and their efforts that led to the successful Pokhran tests in 1998. We remember with pride the exemplary leadership of Atal Ji who showed outstanding political courage and statesmanship. pic.twitter.com/QZXcNvm6Pe

