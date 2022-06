भगवान शिव के बारे में कही इस बात से नूपुर शर्मा ने खो दिया था आपा, विवादित बयान पर विदेशों में उबाल

नई दिल्ली : बीजेपी से निलंबित की जा चुकीं नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर मुहम्मद पर विवादित बयान से अब विदेशों में भी बवाल मच गया है. इस मामले को लेकर खाड़ी देशों ने भारतीय राजदूतों को तलब कर लिया है. नूपुर शर्मा के बयान से भड़के कतर और कुवैत ने भारत सरकार से माफी मांगने को कहा है.

सऊदी अरब, बहरीन समेत कई अरब देशों ने सुपर स्टोर्स में भारतीय उत्पादों पर रोक लगा दी है. खाड़ी देशों में करीब 76 लाख भारतीय रहते हैं. भारत अपने जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से आयात करता है. 57 देशों के संगठन ओआईसी (OIC) ने भी नूपुर के बयान पर नाराजगी जताई है.

ओआईसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में बीते कुछ समय से हिंसा के मामले बढ़े. उसने कई राज्यों में हिजाब पर प्रतिबंध का जिक्र भी किया. इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत OIC सचिवालय के गैरजरूरी और छोटी सोच वाले बयानों को साफ तौर पर खारिज करता है. मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सभी धर्मों का बहुत सम्मान करती हैं.

Our response to media queries regarding recent statement by General Secretariat of the OIC:https://t.co/961dqr76qf pic.twitter.com/qrbKgtoWnC

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) June 6, 2022