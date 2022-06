वायरल तस्वीर गवाह है कि PM मोदी ही नहीं उनकी मां भी जीती हैं एकदम साधारण जीवन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का आज 100वां जन्मदिन है. इस खास पल में पीएम मोदी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने अहमदाबाद पहुंचे हैं. इस दौरान PM ने अपनी मां के पैर धोए, उसके बाद उस पानी को आंखों से लगाया. मोदी ने अपनी मां के साथ बैठकर पूजा की, उन्हें शॉल ओढ़ाया और उनका आशीर्वाद लिया. प्रधानमंत्री मोदी की मां ने भी जन्मदिन पर मिलने पहुंचे बेटे का मुंह मीठा कराया. ये तस्वीरें खुद पीएम मोदी ने ट्वीट की हैं.

मां हीराबेन के 100 वें साल में प्रवेश पर रायसन पेट्रोल पंप के पास 80 मीटर रोड का नाम उनके नाम पर रखते हुए ‘पूज्य हीराबा मार्ग’ करने का फैसला लिया गया है. गांधीनगर के मेयर हितेश मकवाना ने अपने एक बयान में कहा है कि रोड का नाम PM मोदी की मां के नाम पर इसलिए रखा गया है, ताकि इस 80 मीटर रोड के जरिए हीराबा का नाम अमर रहे और आने वाली पीढ़ियां इसके जरिए त्याग, तपस्या, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ सीख सकें.

मां हीराबेन से जब पीएम मोदी आशीर्वाद ले रहे थे, तब की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. वो तस्वीर बताती है कि पीएम मोदी सच में देश के लिए काम करते हैं. ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा वाली बात उनकी सच भी है. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है उस तस्वीर में?

आपने देखा होगा कि राजनेताओं का घर किसी महल से कम नहीं होता है. उनके घर पर सुख-सुविधाओं वाली हर चीज होती है. घर के फर्नीचर से लेकर सजावट तक में किसी तरह की कमी नहीं होती है, लेकिन वहीं इससे इतर पीएम मोदी के मां के घर की वायरल तस्वीर बताती है कि वे आज भी साधारण जीवन जीती हैं और अपने परिवार वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं. पीएम मोदी के भाई भी अपना पारंपरिक काम ही करते हैं. जैसा वो नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के पहले थे, वैसा ही अब भी हैं.

Took blessings of my mother today as she enters her 100th year... pic.twitter.com/lTEVGcyzdX

— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2022