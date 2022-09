आप विधायक को 'थप्पड़ मारने' का वीडियो CCTV में कैद, PWC ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली: देश में महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में उन्हें आज भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने के बाद पंजाब राज्य महिला आयोग (Punjab Women Commission) ने नाराजगी जताई है. इस वीडियो में एक शख्स अपनी आप विधायक पत्नी को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद विधायक के पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाने लगी है. हालांकि जी मीडिया वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता.

ये भी पढ़ें: Sonal Phogat Death Case: गोवा पुलिस के हाथ लगीं वो 3 लाल डायरियां, जो खोलकर रख देंगी सारा राज

वीडियो में आप विधायक बलजिंदर कौर को घर पर कुछ लोगों की मौजूदगी में उनके पति सुखराज सिंह कथित तौर पर थप्पड़ मारते दिख रहे हैं. वीडियो में दंपति को छोड़कर वहां मौजूद लोग सुखराज सिंह को वहां से हटाते दिखाई दे रहे हैं. यह पूरी घटना तलवंडी साबो में विधायक के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

करीब 42 सेकेंड का यह वीडियो 10 जुलाई 2022 का है, लेकिन लोगों की नजर में अब आया है. वहीं पंजाब सरकार ने अभी तक इस वीडियो पर कोई टिप्पणी नहीं की है. इस वीडियो को पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लों ने शेयर किया है.

Empowering women is not a deterrent to stop violence against women.Shocking to see @BaljinderKaur_ MLA getting slapped in broad day light.Mindset of men has to change.

The problem lies in the perpetrator’s of these acts.Change this male chauvinism attitude more then anything else pic.twitter.com/Qxm6rhrtht

— Brinder (@brinderdhillon) September 1, 2022