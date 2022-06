उदयपुर हत्याकांड: कन्हैयालाल के परिवार की मदद को सामने आए कपिल मिश्रा, जुटाए 1 करोड़

नई दिल्ली: टेलर कन्हैयालाल साहू की उदयपुर में हुई निर्मम हत्या को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है. इसके खिलाफ राजस्थान में कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनको न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. इस बीच कई लोग कन्हैयालाल की परिवार की मदद के लिए आगे आएं हैं. वहीं बीजेपी (BJP) नेता कपिल मिश्रा ने भी कन्हैया के परिवार की मदद के लिए 1 करोड़ रुपये क्रॉउड फंडिंग के जरीए जुटाने का दावा किया था, जिसके लिए उन्होंने 1 महीने का टारगेट रखा था, लेकिन क्रॉउड फंडिंग के जरीए मात्र 24 घंटे में यह रकम जमा हो गइ है.

ये भी पढ़ें: सुबह हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना, IMD ने जारी किया अलर्ट

इस बारे में जानकारी देने के लिए कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, जय श्री राम, आप सभी का धन्यवाद. 24 घंटे से भी कम समय में एक करोड़ जमा हो गए हैं. यह देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं. सभी हिंदू कन्हैया जी के परिवार के साथ खड़े हैं. हम ईश्वर सिंह जी को भी 25 लाख रुपये देंगे जो अस्पताल में भर्ती हैं. ' ईश्वर सिंह कन्हैयालाल को बचाने के प्रयास में घायल हुए थे.

कपिल मिश्रा उदयपुर जाकर कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात कर यह राशि सौंपेंगे. 12 हजार के आसपास लोग अभी तक इस क्राउड फंडिग में अपना योगदान दे चुके हैं. यह पहली बार नहीं है जब कपिल ने इस तरह से क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए हों, उन्होंने दिल्ली दंगा पीड़ितों के लिए भी क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया था जो बाद में पीड़ित परिवारों को दिया था.

Jai Shri Ram

Thank you all

₹ One Crore collected

in less than 24 hours

My tears can't stop

Hindus stand together with family of Kanhaiya Ji #HinduEcosystem

We will also give ₹ 25 Lakh to Ishwar Singh ji who is in hospital

Click Now: https://t.co/a4dYzT0nH3

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) June 29, 2022