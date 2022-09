गुरुग्राम बैठे कस्टमर ने हैदराबाद से मंगवाई बिरयानी, Zomato ने पहुंचाया सिर्फ सालन

Zomato ने हाल ही में इंटरसिटी फूड डिलीवरी शुरू की है, जिसमें जोमैटो अपने यूजर्स तक उनकी मनपंसद डिश पहुंचाता है. जो कि हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. लोग भी इस सुविधा का बढ़-चढ़कर आनंद उठा रहे हैं. अभी तक यह 'इंटरसिटी लीजेंड्स' नाम की सर्विस सिर्फ साउथ दिल्ली और गुरुग्राम तक ही सीमित है. हाल ही में जोमैटो के इंटरसिटी सर्विस पर एक शख्स ने हैदराबाद से बिरयानी ऑर्डर की, लेकिन उसे जो मिला उसे देखकर वो हैरान हो गया. उसने जोमैटो पर जमकर भड़ास भी निकाली. ट्वीट वायरल हुआ तो जोमैटो ने अपनी गलती मानी और शख्स को गुड़गांव के ही दूसरे रेस्टोरेंट से बिरयानी पहुंचाई. खास बात यह है कि जिस शख्स ने ऑर्डर किया था वह खुद जोमैटो का स्टेक होल्डर होने का दावा कर रहा है.

ये भी पढ़े: Sapna Choudhary का बदला अंदाज, किलर लुक देख आप भी खो बैठेंगे होश

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में जोमैटो के इंटरसिटी सर्विस से गुरुग्राम के एक शख्स ने हैदराबाद से बिरयानी ऑर्डर की थी. इसी दौरान अपने ऑर्डर का काफी देर इंतजार करने के बाद उस शख्स को सिर्फ सालन का डिब्बा ही मिला. जो कि बिरयानी के साथ दिया जाता है. मनचाहा ऑर्डर नहीं मिलने पर शख्स के डिनर प्लान पर पानी ही फिर गया. ऑर्डर करने वाले इस शख्स का नाम प्रतीक कंवल है. प्रतीक ने इस पूरे मामले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर हैंडल से डिलीवरी पैकेज की तस्वीर शेयर करके की है. इस ट्विट में प्रतीक ने जोमैटो की डिलीवरी सेवा के लिए अपनी निराशा व्यक्त करते हुए पोस्ट में क्या लिखा जरा देखिए.

Ordered chicken biryani from Hotel Shadab using @zomato interstate legend service and all I got was a small box of salan. @deepigoyal this seemed like a great idea but my dinner plans are up in the air now. Now, you owe me a Biryani in Gurgaon! pic.twitter.com/ppVbausds8

— Prateek Kanwal (@prateekkanwal) September 3, 20