DNA ANALYSIS: क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है?

नई दिल्ली: अब हम उस वैचारिक संक्रमण की बात करेंगे जिसका शिकार देश की कई राजनैतिक पार्टियां हो गई हैं. उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में DDC यानी District Devlopment Council चुनाव गुपकार गैंग के साथ लड़ने का फैसला किया है. इस गैंग में ज्यादतर वो पार्टियां शामिल हैं जो कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू करवाना चाहती हैं. पाकिस्तान और चीन भी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से धारा 370 लागू कराना चाहते हैं. कांग्रेस के इस नए गठबंधन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि गुपकार गैंग अब ग्लोबल हो गया है. अमित शाह का कहना है कि ये गैंग चाहता है कि जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतें दखल दें. अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछा है कि क्या कांग्रेस इस गैंग का समर्थन करती है?

कांग्रेस का गुपकार गैंग से हाथ मिलाना खड़े करता है कई गंभीर सवाल

14 महीने की हिरासत के बाद रिहा हुई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पिछले महीने तिरंगा न उठाने का ऐलान किया था. गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए चीन से मदद मांगी थी. ऐसे में DDC चुनाव में कांग्रेस का गुपकार गैंग से हाथ मिलाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है.

The Gupkar Gang is going global! They want foreign forces to intervene in Jammu and Kashmir. The Gupkar Gang also insults India’s Tricolour. Do Sonia Ji and Rahul Ji support such moves of the Gupkar Gang ? They should make their stand crystal clear to the people of India.

— Amit Shah (@AmitShah) November 17, 2020