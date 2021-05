DNA ANALYSIS: इजरायल और फिलिस्तीन के बीच क्यों छिड़ा है विवाद, सरल भाषा में समझिए

नई दिल्ली: जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने एक बार कहा था कि 'धर्म लोगों के लिए अफीम की तरह है और अफीम के नशे की लत किसी को भी तबाह कर देती है.' अभी दुनिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है. इजरायल (Israel) और फिलिस्तीन (Palestine) के बीच इस समय युद्ध जैसी स्थिति है और ये युद्ध धर्म के उसी सिद्धांत पर आधारित है, जो इंसानों को नशे के जैसा लगता है. अफीम के नशे के जैसा.

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच ये संघर्ष 7 मई को पूर्वी यरुशलेम (Jerusalem) में शुरू हुआ था, जिसमें अब तक 35 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं. ये खबर सिर्फ यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष की नहीं है. ये खबर धर्म को लेकर महायुद्ध की है. ये खबर युद्ध से घिरे लोगों की है और ये खबर उन बच्चों की भी है, जो इस संघर्ष में अपना बचपन हार गए और कुछ की इसमें जान भी चली गई.

ये विषय सदियों पुराना और अधिकतर लोगों के लिए ये काफी जटिल भी है. इसलिए आज हम सरल भाषा में आपको इससे जुड़ी सभी बातें बताएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इस खबर को पढ़ने के बाद आप इजरायल और फिलिस्तीन के बीच के इस विवाद के एक्सपर्ट बन जाएंगे.

अभी की स्थिति ये है कि इजरायल और हमास के लड़ाकों के बीच तनाव चरम पर है. हमास फिलिस्तीनी अरब के लोगों का एक आतंकवादी संगठन है, और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है फिलिस्तीन राष्ट्र को फिर से अस्तित्व में लाना और इजरायल द्वारा छीनी गई जमीन को हासिल करना. यानी अभी दोनों पक्षों के बीच जो लड़ाई चल रही है, वो नई नहीं है. विवाद पुराना है, बस संघर्ष नया है. हालांकि इस बार स्थितियां बेकाबू हो गई हैं.

वहां की गाजा पट्टी के कई इलाकों पर आतंकवादी संगठन हमास (Hamas) का नियंत्रण है. हमास के आतंकवादियों ने एक दिन पहले इजरायल के तेल अवीव (Tel Aviv), एश्केलोन (Ashkelon) और होलोन (Holon) शहर पर एक साथ 100 से भी ज्यादा रॉकेट दागे. ये रॉकेट इतने खतरनाक हैं कि 20 मंजिला इमारत को भी पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं.

हमास के इस रॉकेट हमले के बाद इजरायल के तेल अवीव शहर में भगदड़ मच गई. लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ लोगों को वहां एक अंडरपास की तरफ भागते हुए देखा गया. इस रॉकेट हमले के दौरान पूरे शहर में चारों तरफ सायरन की आवाज गूंज रही थी, और ये सायरन इसलिए बज रहा था ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकल कर अपनी जान बचा सकें. सोचिए वहां मौत हर पल लोगों के सिर पर रॉकेट बनकर मंडरा रही है और ये मंजर काफी डरा देने वाला है.

अगर ये रॉकेट इजरायल के अलग-अलग शहरों पर गिरते तो इससे वहां भारी तबाही होती और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इजरायल ने इन रॉकेट को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हवा में ही नष्ट कर दिया. एक दो रॉकेट छोड़कर बाकी सभी को हवा में इजरायल की सेना ने मार गिराया, और ये मुमकिन हुआ आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम (Iron Dome Anti Missile System) से. ये एक ऐसा सिस्टम है, जिसे एक ट्रक के सहारे कहीं भी पहुंचाया जा सकता है. महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका रडार सिस्टम 4 से 70 किलोमीटर तक की दूरी के टॉरगेट को आसानी से पहचान लेता है, और इसके चार से पांच लॉन्चर से 20 मिसाइल एक साथ दागी जा सकती हैं.

कल जब इजरायल के तेल अवीव और दूसरे शहरों पर हमास के रॉकेट गिरने वाले थे, तब इसी एंटी मिसाइल सिस्टम से रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया गया. सोचिए इजरायल ने इतने बड़े हमले को इतनी आसानी से टाल दिया. हालांकि जिन जगहों पर हमास के रॉकेट गिरे, वहां भारी तबाही हुई. हमास के इस हमले में इजरायल के दो शहरों के बीच मौजूद एक तेल पाइपलाइन भी निशाना बनी. इसके अलावा एक रॉकेट वहां एक बस पर जाकर गिरा, जिसमें एक बच्ची और दो महिलाएं घायल हो गईं.

भारत में इजरायल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का (Ron Malka) ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि हमास के हमले में सौम्या संतोष (Soumya Santosh) नाम की एक भारतीय महिला की भी मौत हो गई है. सौम्या संतोष भारत के केरल राज्य की रहने वाली थीं और इजरायल में बतौर नर्स काम करती थी. सोचिए एक तरफ दुनिया आज अंतरराष्ट्रीय नर्स डे (International Nurses Day) मना रही है, और दूसरी तरफ इजरायल में हमास के आतंकवादी हमले में भारतीय नर्स ने अपनी जान गंवा दी.

On behalf of the state of #Israel, I convey heartfelt condolences to the family of Ms. Soumya Santosh, murdered by Hamas indiscriminate terror attack on innocent lives.

Our hearts are crying with her 9 years old son that lost his mother in this cruel Terrorist attack.

— Ron Malka(@DrRonMalka) May 11, 2021