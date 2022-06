DNA with Sudhir Chaudhary: गुजरात दंगों पर पीएम नरेंद्र मोदी को मिली 'सुप्रीम' क्लीन चिट, खारिज हुई जाकिया की याचिका

DNA on Supreme Court gives clean chit to Narendra Modi in Gujarat Riots: सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों (Gujarat Riots) पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है. उन्हें विवादों में फंसाने की साजिश पिछले 20 साल से लगातार चल रही थी.