Maharashtra Assembly: महाराष्ट्र विधानसभा में आया 'ED' और 'हरियाली' का जिक्र तो हंसी के ठहाकों से गूंजा सदन

Maharashtra Assembly: महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिये हुए चुनाव के दौरान कुछ विपक्षी विधायकों ने तनावपूर्ण माहौल के बीच 'ईडी' और 'हरियाली' शब्द का उल्लेख किया, जिसके बाद सदन हंसी के ठहाकों से गूंज उठा. विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाना था. इस दौरान विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल ने भाजपा उम्मीदवार राहुल नर्वेकर और एमवीए के विधायक राजन साल्वी का समर्थन करने वाले विधायकों की गिनती करने का आदेश दिया, जिसके बाद विधानसभा के कर्मचारियों ने गिनती की प्रक्रिया शुरू कर दी.

सदन हंसी के ठहाकों से गूंज उठा

इस दौरान जब विधानसभा कर्मचारी गिनती के लिये बागी विधायक शाहजी पाटिल की सीट पर गया तो विपक्ष की ओर से किसी ने जोर से मराठी में 'जादी' (हरियाली) शब्द कहा, जिसके बाद सदन हंसी के ठहाकों से गूंज उठा. दरअसल, हाल में पाटिल की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने गुवाहाटी के उस होटल का नजारा बताते हुए हरियाली शब्द का इस्तेमाल किया था, जहां उन्हें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवेसना के बागी विधायकों और निर्दलीय विधायकों के साथ रखा गया था.

#WATCH | Maharashtra: MLAs on Opposition benches shouted "ED, ED" when Shiv Sena Yamini Yashwant Jadhav registered her head count for the Speaker's election in the Assembly.

