Bengal Bandh: बंगाल बंद की पूरी डिटेल, BJP नेता पर 7 राउंड फायरिंग और बमबारी- कई घायल; TMC वर्कर्स पर गुंडागर्दी का आरोप

Firing And Bombing On BJP Leader: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर की बलात्कार और हत्या मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है. हालांकि, कोलकाता रैली में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर राज्य सरकार के पास शक्ति होती, तो हम डॉक्टर की हत्या के आरोपियों को सात दिन के भीतर फांसी की सजा दिलाते. इससे पहले उन्होंने बंगाल बंद के खिलाफ चेतावनी दी थी कि सरकारी कर्मचारी अगर दफ्तर नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

‘दफा एक दाबी एक, मुख्यमंत्रीर पदत्याग’ बंगाल बंद में नारेबाजी

इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे के मांग के साथ मंगलवार को नवगठित छात्र समूह ‘छात्र समाज’ के राज्य सचिवालय नब्बाना तक मार्च में भाग लेने वालों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया था. सुबह 6 बजे से शुरू बंगाल बंद के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं की कई जगहों पर पुलिस से झड़प हुई. भाजपा कार्यकर्ताओं ने ‘दफा एक दाबी एक, मुख्यमंत्रीर पदत्याग’ (एक ही मांग, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें) जैसे नारे लगाए.

कोलकाता के पार्षद सजल घोष की पत्नी की बिना वारंट गिरफ्तारी

कोलकाता नगर निगम के पार्षद सजल घोष को पास के कोले बाजार में बंद को लागू करने की कोशिश के दौरान भाजपा और तृणमूल समर्थकों के बीच हाथापाई होने के तुरंत बाद सियालदाह में उनके आवास से हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद उनकी पत्नी तानिया घोष ने पुलिस पर बिना किसी वारंट के उनके पति को हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए एक रैली निकाली. बाद में, उपायुक्त (मध्य) इंदिरा मुखर्जी ने कहा कि घोष को उकसावे वाली टिप्पणियां करने के लिए गिरफ्तार किया गया है.

हिरासत में लिए गए भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, पुलिस से झड़प

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बागुईहाटी में एक जुलूस का नेतृत्व किया और इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश कर रही पुलिस के साथ उनकी बहस हुई. पूर्व सांसद देबाश्री चौधरी और सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ थे. सड़कों और रेल की पटरियों को जाम करने के लिए पूर्व राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली और विधायक अग्निमित्रा पॉल समेत भाजपा के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामबाजार और विप्रो मोड़ में भी प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने यातायात की आवाजाही के लिए उन्हें सड़कों से हटाने के वास्ते फौरी कार्रवाई की.

बंगाल बंद के बीच उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता पर फायरिंग-बमबारी



बंगाल बंद के दौरान पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला के भाटपारा इलाके में भाजपा नेता प्रियंगु पांडे को कथित तौर पर गोली मार दी गई. पांडे ने आरोप लगाया कि टीएमसी से जुड़े लोगों ने उनकी कार पर हमला किया और गोलियां चलाईं. इससे दो लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है. उन्होंने कहा, "आज मैं अपने नेता अर्जुन सिंह के आवास पर जा रहा था... हम कुछ दूर चले गए और भाटपारा नगर पालिका की एक जेटिंग मशीन द्वारा सड़क को जाम कर दिया गया. जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, करीब 50-60 लोगों ने गाड़ी को निशाना बना लिया."

भाजपा नेता ने कहा- यह टीएमसी और बंगाल पुलिस की मिली-जुली साजिश

प्रियंगु पांडे ने कहा, ''मेरी गाड़ी पर 7 से 8 बम फेंके गए और फिर 6-7 राउंड फायरिंग की गई. यह टीएमसी और बंगाल पुलिस की मिली-जुली साजिश है. उन्होंने मेरी हत्या की योजना बनाई थी. पुलिस ने टीएमसी के गुंडों का समर्थन किया और उन्हें मेरे लोकेशन की जानकारी दी. इससे पहले मेरी सुरक्षा हटा ली गई और फिर यह घटना हुई." प्रियंगु पांडेय पर दो लोगों को गोली चलाते देखा गया है. गोलाबारी के समय भाजपा नेता गाड़ी के भीतर ही मौजूद थे. हमलावरों की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें दो लोगों को गोली चलाते देखा जा सकता है.

एसीपी की मौजूदगी में जानलेवा हमला, भाजपा नेता अर्जुन सिंह का आरोप

भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने दावा किया कि प्रियंगु पांडे पर हमला बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में हुआ. उन्होंने कहा, "प्रियंगु पांडे हमारी पार्टी के नेता हैं. आज उनकी कार पर हमला किया गया और फायरिंग की गई. ड्राइवर को गोली मारी गई है. 7 राउंड फायरिंग की गई. यह एसीपी की मौजूदगी में किया गया. प्रियंगु पांडे को मारने की योजना बनाई गई थी. टीएमसी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है. इसलिए वे इस तरह की चीजें कर रहे हैं. कायराना हमले में दो लोग घायल हैं, उनमें से एक की हालत गंभीर है."

भाजपा नेता अर्जुन सिंह और तृणमूल विधायक सोमनाथ श्याम में तीखी बहस

भाजपा नेता अर्जुन सिंह और जगद्दल से तृणमूल विधायक सोमनाथ श्याम घटना के बाद अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे जिससे तनाव पैदा हो गया. पुलिस ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को काबू में किया. अर्जुन सिंह ने कहा, ‘‘तृणमूल कांग्रेस के समर्थक बदमाशों ने गोलियां चलायीं, अगर पुलिस नहीं होती तो हम तृणमूल को जनता की ताकत दिखाते.’’ वहीं, सोमनाथ श्याम ने कहा कि भाजपा नेता इलाके में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.

'पुलिस और टीएमसी के गुंडों का जहरीला कॉकटेल', बिफरे सुवेंदु अधिकारी

भाजपा नेता और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने अपने गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में एक विरोध मार्च की अगुवाई की. उन्होंने भी इस जानलेवा हमले की वारदात पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की . उन्होंने टीएमसी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर भाजपा को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. अधिकारी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "टीएमसी गुंडों ने भाटपारा में प्रतिष्ठित भाजपा नेता प्रियंगु पांडे के वाहन पर गोलीबारी की. वाहन के चालक को गोली मार दी गई."

उन्होंने कहा, "इस तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी भाजपा को सड़क से हटाने की कोशिश कर रही हैं. बंगाल बंद सफल है और लोगों ने इसका पूरे दिल से समर्थन किया है. पुलिस और टीएमसी के गुंडों का जहरीला कॉकटेल भाजपा को डरा नहीं पाएगा."

TMC goon opening fire on eminent BJP Leader Priyangu Pandey's vehicle at Bhatpara. The driver of the vehicle is shot.

This is how Mamata Banerjee & TMC are trying to force BJP off the street. The Bandh is successful and people have supported it wholeheartedly. The toxic cocktail… pic.twitter.com/mOGsLnk9jh

— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) August 28, 2024