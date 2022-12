Google के पूर्व MD के बेटे से जब पूछा गया आप नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, मिला ये जवाब

Former Google MD Parminder Singh: गूगल के पूर्व एमडी परमिंदर सिंह सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और उनके ट्वीट भी वायरल हो जाते हैं. अब, एक बार फिर उन्होंने कई सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान आकर्षित किया है. पररिमंदर सिंह ने अपने बेटे से जुड़ा एक किस्सा ट्विटर पर शेयर किया जिसे काफी पंसद किया जा रहा है.

सिंह ने लिखा, ‘मेरा बेटा, बैंगलोर में एक पंजाबी परिवार में पैदा हुआ, वह जब 9 साल का था तब उससे पूछा गया, क्या आप नॉर्थ इंडियन हैं या साउथ इंडियान? उसने जवाब दिया, ‘मुझे लगता है कि मैं एक NOUTH Indian हूं.’ वह लिखिते हैं, ‘बच्चे लेबल का विरोध करते हैं जबकि हम उन्हें देने की कोशिश करते हैं. वह आज 20 साल का हो गया. आशा है कि वह लेबल को खारिज करता रहेगा.‘

My son, born to a Punjabi family in Bangalore, was 9 when he was asked, “Are you a North or South Indian”. He replied, “I think I’m a NOUTH Indian!” Kids defy labels we try to give them. He turns 20 today. Hope he keeps defying labels.

