G20 Summit 2023: अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात से पहले PM मोदी का ट्वीट, दिया बड़ा अपडेट

PM Modi Bilateral Meetings: 18वें G20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) में शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं. भारतीय समय के मुताबिक, रात 2 बजकर 15 मिनट पर उनके विमान एयरफोर्स वन ने वॉशिंगटन से दिल्ली के लिए उड़ान भरी. बाइडेन का विमान शाम करीब 6 बजकर 40 मिनट पर दिल्ली में लैंड करेगा. जहां केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह उनका स्वागत करेंगे. इसेक बाद शाम 8 बजे बाइडेन-मोदी की मुलाकात होगी. बाइडेन से मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर बड़ा अपडेट दिया है. पीएम मोदी ने बताया कि आज शाम वो किससे-किससे द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा अपडेट

पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आज शाम, मैं अपने आवास पर तीन द्विपक्षीय बैठकों का इंतजार कर रहा हूं. मैं मॉरीशस के पीएम, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और जो बाइडेन से मुलाकात करूंगा. बैठकों से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और विकासात्मक सहयोग को और मजबूत करने का मौका मिलेगा.

This evening, I look forward to three bilateral meetings at my residence.

I will be meeting Mauritius PM @KumarJugnauth, Bangladesh PM Sheikh Hasina and @POTUS @JoeBiden.

The meetings will give an opportunity to review India's bilateral ties with these nations and further…

— Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2023