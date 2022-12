Mandya Teacher Beating: लड़की संग टीचर की गंदी हरकत पर भड़कीं छात्राएं, डंडे से कर दी जमकर कुटाई

Mandya News: कर्नाटक (Karnataka) के मांड्या (Mandya) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. दरअसल यहां कुछ छात्राओं ने एक टीचर की पिटाई कर दी है. छात्राओं ने डंडे से अपने टीचर की पिटाई की. टीचर पर आरोप है कि उसने एक छात्रा से छेड़खानी की थी. इसी बात को लेकर छात्राओं में आक्रोश था. मांड्या पुलिस ने वारदात की जानकारी मिलने के बाद इस मामले में केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है. इलाके के लोग आरोपी टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

टीचर पर है छेड़छाड़ का आरोप

बता दें कि ये मामला मांड्या की पांडवपुर तालुका का है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया. पुलिस आरोपी टीचर से पूछताछ कर रही है. टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप है.

Karnataka | Teacher of a government school in Pandavapur taluk of Mandya was allegedly beaten up by girl students after the students accused him of misbehaviour with them; Case registered, teacher in police custody pic.twitter.com/T9lfkvW89T

