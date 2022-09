Google CEO: सुंदर पिचाई ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास का पहली बार किया दौरा, कही ये बड़ी बात

Embassy of India, Washington D C: गूगल (Google) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Google CEO) सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने अमेरिका (US) की राजधानी में स्थित भारतीय दूतावास (Indian Embassy) का पहली बार दौरा किया. पिचाई ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू के साथ देश में प्रौद्योगिकी कंपनी की गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से डिजिटलीकरण की दिशा में किए गए प्रयास पर चर्चा की.

पिचाई ने पिछले सप्ताह की गई वाशिंगटन में भारतीय दूतावास की अपनी यात्रा के बाद एक ट्वीट में कहा, इस बातचीत के लिए राजदूत संधू का “धन्यवाद”. बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी शीर्ष भारतीय अमेरिकी टेक सीईओ ने दूतावास का दौरा किया है.पिचाई ने कहा, “भारत के लिए गूगल की प्रतिबद्धता पर चर्चा करने के अवसर की सराहना. भारत के डिजिटल भविष्य के लिए समर्थन को जारी रखने के लिए तत्पर हूं.”

‘तकनीक वह जो बदलाव लाए’

संधू ने ट्वीट किया, “तकनीक वह जो बदलाव लाए, विचार वह जो सक्षम बनाएं.” दूतावास में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई से “मिल कर खुशी हुई.” भारतीय दूत ने कहा, “गूगल के साथ भारत-अमेरिका वाणिज्यिक, ज्ञान और तकनीकी साझेदारी के विस्तार पर विचारों पर चर्चा की.”

गूगल ने भारत में बड़े पैमाने पर किया है निवेश

पिचाई के नेतृत्व में गूगल ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया है और युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के अलावा कई क्षेत्रों में अपना विस्तार किया है.

गूगल ने भारत के डिजिटलीकरण के लिए लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है. इसमें रिलायंस जियो के अलावा भारती एयरटेल के साथ भी साझेदारी है. इसके अलावा, गूगल कार्यबल विकास और कौशल विकास पर भारत के साथ साझेदारी कर रहा है.

