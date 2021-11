लद्दाख: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख के रेजांग ला में नए सिरे से बने युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, जहां भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सेना का वीरता से मुकाबला किया था. स्मारक उन बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने रेजांग ला की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वॉर वेटरेन को विशेष सम्मान दिया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1962 की लड़ाई में चीन के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ने वाले 13 कुमाऊं रेजिमेंट के ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) आरवी जतार को व्हीलचेयर पर लेकर युद्ध स्मारक तक गए. इस अवसर पर उनके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे. जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद होने वाले भारतीय जवानों के नाम भी इस स्मारक में जोड़े गए हैं.

#WATCH | Leh, Ladakh: Brigadier (Retd) RV Jatar of 13 Kumaon, who bravely fought in the 1962 Sino-Indian conflict, escorted by Defence Minister Rajnath Singh: PRO Udhampur, Ministry of Defence

