India Fights Covid-19: कोरोना से जंग कैसे जीतेगा देश? रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने लिया जायजा

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से ऑक्सीजन (Oxygen), और आईसीयू बेड (ICU Bed) की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. देश के अलग-अलग इलाकों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए भारत की सेना कमान संभाल चुकी है. इसी सिलसिले में कोरोना से जारी जंग में रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने अहम समीक्षा बैठक की. महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए जारी कोशिशों का आंकलन करने के लिए शनिवार को ये अहम बैठक बुलाई गई थी.

इस अहम बैठक में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS Gen Bipin Rawat), तीनों सेना के प्रमुख, रक्षा सचिव, डीआरडीओ (DRDO) के अध्यक्ष, DG सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, डीआरडीओ चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ( DRDO chairman G Satheesh Reddy) और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स (Indian Air Force) कई शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद का बीड़ा उठा चुकी है.

इस सिलसिले में खाली टैंकर देश के ऑक्सीजन प्लांट्स तक पहुंचाए जा रहे हैं. ताकि सड़क मार्ग से खाली टैंकरों के निर्धारित जगह तक पहुंचने में लगने वाला एक तरफ का वक्त पूरी तरह बचाया जा सके.

ये भी पढ़ें- O​xygen संकट के बीच दिल्ली HC की सख्त टिप्पणी, कहा- सप्लाई रोकने वाले को फांसी पर लटका देंगे

देश की तीनों सेवाओं के अधिकारी और जवान रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर कोरोनो वायरस महामारी से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों तक मदद पहुंचा रहे हैं.

#IndiaFightsCorona

Air lift of empty cryogenic oxygen containers from different parts of the country is underway. After the task completion from Begumpet to Bhubaneswar & Indore to Jamnagar, C-17 ac are air transporting the containers from Pune, Indore & Jodhpur to Jamnagar. pic.twitter.com/qlwc8I1IRv

— Indian Air Force (@IAF_MCC) April 24, 2021