India Covid Update: देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 1 मार्च के बाद आए सबसे ज्यादा केस

India Covid Update 9th June: देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है. पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 7240 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान कोरोना की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई. तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

बता दें कि बीते 1 मार्च के बाद कोरोना के इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 31 लाख, 97 हजार 522 हो गई है. कोविड के नए संक्रमण के मामले में यह लगातार दूसरा दिन है, जब करीब मामलों में 40 फीसदी का इजाफा हुआ है. अबतक देश में कोरोना से कुल 5 लाख 24 हजार 723 लोगों की मौत हो चुकी है.

India records 7,240 new COVID19 cases in the last 24 hours; Active cases rise to 32,498 pic.twitter.com/mnXkuoRsCY

— ANI (@ANI) June 9, 2022