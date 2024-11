अमित शाह पर कनाडा के आरोपों पर भारत का एक्शन, हाई कमिश्नर हुए तलब.. बताया बेतुका और निराधार

India-Canada News: भारत के गृहमंत्री अमित शाह के बारे में कनाडाई मंत्री की टिप्पणी को भारत ने ‘बेतुका और निराधार’ बताया है, साथ ही इसको लेकर भारत ने कड़े शब्दों में विरोध दर्ज कराया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया गया और भारत की ओर से विरोध दर्ज कराया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के गैरजिम्मेदाराना कृत्यों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा. कनाडा सरकार के अधिकारियों ने भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया को बेबुनियाद आक्षेप लीक किए हैं.

असल में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि कनाडाई अधिकारी जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भारत के खिलाफ निराधार बातें फैलाते हैं ताकि भारत की छवि खराब की जा सके. यह दर्शाता है कि भारत लंबे समय से कनाडाई सरकार की इस रणनीति और राजनीतिक एजेंडे को लेकर जो सोचता आया है, वह सही है. ऐसे गैरजिम्मेदाराना कदम दोनों देशों के रिश्तों पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं.

#WATCH | MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "Regarding the latest Canadian target, we summoned the representative of the Canadian High Commission yesterday... It was conveyed in the note that the Government of India protests in the strongest terms to the absurd and baseless… pic.twitter.com/8rJhp9uS9G

— ANI (@ANI) November 2, 2024