Sudan से लौटे भारतीयों ने सुनाई रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती, बोले- मानो हम डेथ चैंबर में थे

'मानो हम मृत्युशय्या पर हों'

हरियाणा के फरीदाबाद के निवासी सुखविंदर ने सूडान में अपने अनुभव को याद करते हुए कहा कि वह अब भी बहुत डरे हुए हैं. उन्होंने कहा, हम एक इलाके तक सिमटकर रह गए थे. हम एक कमरे तक ही सीमित थे. यह ऐसा था, मानो हम मृत्युशय्या पर हों. भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान से अपने निकासी अभियान के तहत कम से कम 670 नागरिकों को बाहर निकाला है. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले एक फैक्टरी के कर्मचारी छोटू ने यहां पहुंचते ही चिल्लाते हुए कहा, मरकर वापस आ गया.

छोटू ने कहा, अब कभी सूडान वापस नहीं जाऊंगा. मैं अपने देश में कुछ भी कर लूंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूडान से वापस लौटे भारतीयों की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर भी साझा कीं. उन्होंने लिखा, भारत अपनों का स्वागत करता है. ऑपरेशन कावेरी के तहत पहली उड़ान नयी दिल्ली पहुंची और 360 भारतीय नागरिक अपनी सरजमीं पर उतरे.

The 4th IAF C-130J flight takes off from Port Sudan for Jeddah with 128 passengers.

This is the sixth batch of Indians to be evacuated from Sudan under #OperationKaveri, taking the total to nearly 1100 persons. pic.twitter.com/lBhEHOiY9o

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) April 26, 2023