VIDEO: गुस्साए विधायक ने प्रिंसिपल को जड़ दिया तमाचा, वायरल वीडियो देख खौल उठा यूजर्स का खून

Karnataka JDS MLA slaps school principal: कर्नाटक के एक विधायक का प्रिंसिपल को थप्पड़ मारने का एक चौंका देने वाला वीडिया सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. मांड्या जद (एस) विधायक एम श्रीनिवास आईटीआई कॉलेज का निरीक्षण करने गए थे. इस दौरान उन्होंने गुस्से में प्रिंसिपल को थप्पड़ जड़ दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स विधायक की जमकर आलोचना कर रहे हैं.

विधायक ने प्रिंसिपल को जड़ दिया थप्पड़

विधायक सोमवार को मांड्या जिले में पुनर्निर्मित नलवाड़ी कृष्णराजा वाडियार आईटीआई कॉलेज के उद्घाटन के लिए गए थे. इस दौरान विधायक एम श्रीनिवास अपने लोगों और कॉलेज स्टॉफ के साथ कंप्यूटर लैब का निरीक्षण करने पहुंचे. प्रिंसिपल लैब को लेकर विधायक के सवालों का जवाब नहीं दे पाए. जिसपर गुस्साए विधायक ने कॉलेज के प्रिंसिपल को थप्पड़ जड़ दिया.

दो बार मारा थप्पड़

वीडियो में श्रीनिवास को नलवाड़ी कृष्णा राजा वेडियार आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल नागनाड को अपने साथियों और मीडियाकर्मियों के सामने डांटते हुए देखा जा सकता है. विधायक कथित तौर पर गुस्से में थे कि प्रिंसिपल उनके सवालों का जवाब नहीं दे सके. नेता ने प्रिंसिपल को दो बार थप्पड़ मारा. इस दौरान कमरे में मौजूद लोगों ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की.

#Karnataka: A JD(S) MLA Srinivas slapped a college principal who was not able to provide clear answer about the ongoing development work for a computer lab.

The incident, which happened on Monday, has created a huge outrage among the public. pic.twitter.com/WFnwK280Sg

— IANS (@ians_india) June 21, 2022