बकरीद पर नियमों में छूट देना पड़ा भारी, Kerala में बेतहाशा बढ़े Coronavirus संक्रमण के मामले

नई दिल्ली: केरल (Kerala) में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं. इस कारण देश में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं. केरल में कोरोना संक्रमण के फैलने के पीछे वजह एक बकरीद (Bakrid) के दौरान दी गई कोरोना प्रोटोकॉल की ढील भी मानी जा रही है. बीजेपी (BJP) ने प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर केरल की सरकार (Kerala Government) पर निशाना साधते हुए ईद (Eid al-Adha) में दी गई ढील को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है.

बीजेपी के कई नेता केरल में कोरोना महामारी के बढ़े मामलों और बिगड़ती स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं. बीजेपी नेताओं ने ट्वीट के जरिए भी अपनी नाराजगी जताई है.

50% of all India active cases are from Kerala . Feel sorry for the people of state for having such a callous administration . Credibility of MSM too under stress except for few who are discussing it . Rest all have their priorities elsewhere for obvious reasons . #WakeUpPinarayi

— B L Santhosh (@blsanthosh) July 28, 2021