छत्तीसगढ़: बिलासपुर में एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म, दो आरोपी गिरफ्तार

रायपुर: बिलासपुर जिले में 16 वर्षीय नाबालिक बालिका के साथ दो शराबी युवकों ने दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

नाबालिग युवती अपने घर से कुछ ही दूरी पर में गाय चराने गई हुई थी कि तभी गांव के ही रहने वाले दो युवक जो शराब के नशे में धुत थे वहां से गुजरे और युवती को अकेला पाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया और फरार हो गए.

पीड़ित युवती लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही तभी कुछ ही दूरी पर उसकी बुआ ने उसकी आवाज सुन ली और जंगल की ओर दौड़ी. बुआ पीड़िता को लेकर पुलिस थाने आ गई और पूरे मामले की जानकारी थाने में दर्ज कराई.

Bilaspur: A 16-year-old girl gang-raped and beaten up by 2 men in Gaurella area. Pratibha Tiwari, Additional SP, Pendra says, "The girl is undergoing treatment at a hospital. On the basis of her statement, we have arrested 2 men. Further investigation is on". #Chhattisgarh pic.twitter.com/VIiEiQa4d6

— ANI (@ANI) December 2, 2019