CG: स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बड़ी बहन का निधन, बोले आपकी कमी हमेशा खलेगी 'दीदी'

रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव (TS Singh Deo) की बड़ी बहन मोहिनी सिंह राणा (Mohini Singh Rana) का आज निधन हो गया. मोहिनी सिंह राणा लंबे समय से बीमार चल रही थी. इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट कर दी. बहन के निधन से भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि आपकी कमी हमेशा खलती रहेगी 'दीदी'.

My elder sister Pinky Didi was an epitome of grace, intelligence & strength; she was an inspiration & support in the truest sense. Her zest for life was infectious & her spirit refused to die down even when she battled cancer. Your memories will stay with me forever. Om Shanti! pic.twitter.com/UNkvtNRAlZ

— TS Singh Deo (@TS_SinghDeo) June 29, 2020