DA Increased Chhattisgarh:दिवाली से पहले भूपेश सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, राज्य में महंगाई भत्ता बढ़ा

सत्य प्रकाश/रायपुर:अगर आप छत्तीसगढ़ में कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की है.प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाया है. सरकार के इस फैसला का कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है.

सरकारी कर्मचारी का डीए अब 33 प्रतिशत हो जाएगा

छत्तीसगढ़ में अभी तक कर्मचारियों का डीए 28 प्रतिशत था और छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय के बाद सरकारी कर्मचारी का डीए अब 33 प्रतिशत हो जाएगा. इस फैसले के बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले को बड़ा तोहफा मिल गया है.करीब 5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा. बता दें कि बढ़ा हुआ डीए 1 अक्टूबर से नकद भुगतान किया जाएगा. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया स्वागत.

फैसले पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ये बोला

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन (Chhattisgarh Staff Officers Federation) ने फैसला का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) को धन्यवाद दिया है. इसके संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने राज्य में ऐतिहासिक आंदोलन किया था. इस आंदोलन की चर्चा पूरे देश में हुई और यह बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने फेडरेशन के साथ जो समझौता किया था.उनके आदेश धीरे-धीरे निकाले जाने लगे हैं. मैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देता हूं.

सैलरी में DA क्या है?

What is DA in Salary:महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) एक भत्ता है जो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार देती है. बता दें कि महंगाई के प्रभाव को रोकने के लिए इसकी कैलकुलेशन बैसिक सैलरी के परसेंट के रूप में की जाती है.