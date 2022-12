Chhattisgarh Top in India: छत्तीसगढ़ ने बड़ा लक्ष्य किया हासिल, देश में अव्वल आने पर केंद्र ने किया सम्मान

Chhattisgarh Top in India Got 1st Prize for Health and Wellness Centers: कई मामलों में बेहतर करने वाले छत्तीसगढ़ को एक और सम्मान मिला है. इस बार सम्मान बनारस में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने किया है.