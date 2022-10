Congress President Election: छत्तीसगढ़ समर्थन जुटाने आएंगे खड़गे-थरूर,बघेल का राज्य किसको देगा मौका?

रजनी ठाकुर/रायपुर: कुछ ही दिनों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को जल्द नया अध्यक्ष मिलने वाला है और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress national president candidate Mallikarjun Kharge) और सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) जल्द छत्तीसगढ़ आ सकते हैं. बता दें कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग (Voting for the post of National President of Congress) होगी.

दोनों के जल्द राज्य आने की संभावना

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही छत्तीसगढ़ आएंगे. साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शशि थरूर के भी राज्य में आने की संभावना है. गौरतलब है कि इस चुनाव के बाद कई सालों के बाद कांग्रेस को गैर-गांधी से परिवार से अध्यक्ष मिलेगा.

सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेता देंगे अपना मत

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी संगठन महामंत्री अमरजीत चावला ने बताया कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया जाना है. बता दें कि राजीव भवन में मतदान की प्रक्रिया होगी.जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम कांग्रेस नेता अपना मत देंगे.

हुसैन दलवई हैं रिटर्निंग ऑफिसर

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी संगठन महामंत्री अमरजीत चावला (In-charge of State Congress, General Secretary Amarjeet Chawla) ने कहा कि आगामी 17 अक्टूबर को पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए मतदान है. उसके लिए हमारे प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के रूप हुसैन दलवई (Hussain Dalwai) रहेंगे. दोनों प्रत्याशियों की भी छत्तीसगढ़ आने की संभावना है और चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 17 अक्टूबर को हम मतदान करेंगे.