Kerala Accident: अंधेरे ने ली 21 जान, PM मोदी ने जताया दुख, जानें कैसे हुआ केरल में बड़ा हादसा

Kerala Accident: रविवार की शाम केरल के मलप्पुरम जिले के तनूर इलाके में थूवलथीरम समुद्र तट के पास 40 सवारियों को लेकर एक हाउसबोट रवाना हुई. रात के अंधेरे में करीब 7 बजे नाव डूब गई. अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, चार लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है. इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने शोक जताया है.

आखिर कैसे हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि नाव में यात्रियों की संख्या क्षमता से ज्यादा थी. नाव में 40 लोगों के सवार होने की जानकारी है. ज्यादा संख्या में यात्रियों के होने के कारण नाव डूब गई. हादसे में मरने वालों की संख्या में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं. 21 शवों में से अब तक 15 की पहचान कर ली गई है. इसके अलावा नाव को तट पर लाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- Manipur Violence: इंफाल में भड़की हिंसा की आग अब तक नहीं बुझी, 200 रुपए लीटर हुआ पेट्रोल, खाने के लिए लोग परेशान

राष्ट्रपति ने व्यक्त किया शोक

इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट किया- केरल के मलप्पुरम में नाव दुर्घटना में लोगों की मौत बेहद चौंकाने वाली और दुखद है. अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी संवेदना. मैं जीवित बचे लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हूं.

The tragic loss of lives in the boat mishap at Malappuram, Kerala is extremely shocking and saddening. My heartfelt condolences to the families who lost their loved ones. I pray for well-being of the survivors.

PM मोदी ने अनुग्रह राशि का किया एलान

इस घटना पर PM मोदी ने शोक जताते हुए ट्वीट किया- केरल के मलप्पुरम में नाव दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना. प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी.

Pained by the loss of lives due to the boat mishap in Malappuram, Kerala. Condolences to the bereaved families. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be provided to the next of kin of each deceased: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) May 7, 2023