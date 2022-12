New Year Party का जश्न पहुंचा सकता है जेल! प्लान बनाने से पहले पढ़ें पुलिस की एडवाइजरी

Advisory for New Year Party in Raipur: दो दिन में 2022 खत्म होने के साथ नया साल यानी 2023 शुरू हो जाएगा. इस मौके पर जश्न को लेकर लोग तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में कहीं कोई मामला न बिगड़े इसे लेकर रायपुर पुलिस सतर्क हो गई है और अभी से कुछ निर्देश व एक्शन प्लान जारी किए हैं.