बागी विधायकों से मिलने बेंगलुरु पहुंचे दिग्गी, कहा- मुझे एक बार मिलवा दो, फिर लौट जाऊंगा

बेंगलुरु: मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह बागी विधायकों से मिलने बेंगलुरु पहुंच गए. बुधवार सुबह दिग्विजय सिंह के साथ कमलनाथ सरकार के 8 मंत्री भी बेंगलुरु पहुंचे. ये सभी रमादा होटल में रुके बागी विधायकों से मिलना चाहते थे. लेकिन पुलिस ने उन्हें होटल के बाहर ही रोक दिया.

इसके दिग्विजय सिंह सहित सभी कांग्रेस नेता होटल के सामने सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. पुलिस ने दिग्विजय सिंह के साथ कांतिलाल भूरिया और सचिन यादव को हिरासत में ले लिया और इन्हें अमरुताहल्ली थाने ले जाया गया. दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वह थाने में ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे.

#MadhyaPradesh Congress leaders Sachin Yadav and Kantilal Bhuria have also been placed under preventive arrest. https://t.co/z1X1IcDwyk — ANI (@ANI) March 18, 2020

बेंगलुरु में थाने के अंदर भूख हड़ताल पर बैठे दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने कहा, 'पुलिस हमें हमारे ही विधायकों से मिलने नहीं दे रही है. मैं मध्य प्रदेश से कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार हूं. मध्य प्रदेश में 26 तारीख को राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में वोटिंग होनी है. हमारे विधायकों को यहां होटल में बंधक बनाकर रखा गया है. वे हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं.' आपको बता दें कि राज्यपाल लालजी टंडन की ओर से दो बार आदेश मिलने पर भी कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट से इनकार कर चुकी है. कांग्रेस अब अपने बागी विधायकों को मनाने की कोशिश में है. कांग्रेस से बागी हुए सिंधिया गुट के 22 विधायक 10 दिन से बेंगलुरु में ठहरे हैं.

Congress' DK Shivakumar: Digvijaya Singh has come to meet our party MLAs. One of the MLAs had contacted him through telephone&requested him to free them.Police do not have right to block him, he wants to request higher authorities as these people are acting on instructions of CM. https://t.co/z1X1IcDwyk pic.twitter.com/UgAObqasna — ANI (@ANI) March 18, 2020

बागी कांग्रेसी विधायकों से मिलने की जिद पर अड़े दिग्विजय

दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए कि भाजपा नेता अरविंद भदौरिया और कुछ गुंडे विधायकों के साथ होटल के अंदर हैं. उन्होंने कहा, '5 विधायकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बंधक होने की जानकारी दी. होटल में 24 घंटे पुलिस का पहरा है. विधायकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. विधायकों की जान को खतरा है. मेरे पास हाथ में ना बम है, ना पिस्तौल और ना कोई हथियार है. फिर भी पुलिस मुझे क्यों रोक रही है? मुझे विधायकों से मिलवा दें, उसके बाद चला जाऊंगा. इसमें क्या परेशानी है.'

Digvijaya Singh & other leaders are now being taken out of Amruthahalli Police Station in Bengaluru. He says, "I don't know where am I being taken. I should have been allowed to meet my MLAs. I am a law-abiding citizen. Sarkar bhi bachaenge aur hamare MLAs ko bhi wapas laenge." https://t.co/tGfWcXdRIn pic.twitter.com/aWIxuxFywK — ANI (@ANI) March 18, 2020

डीके शिवकुमार ने येदियुरप्पा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

दिग्विजय के अलावा कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा, हर्ष यादव, विधायक कांतिलाल भूरिया, आरिफ मसूद, कुणाल चौधरी भी बेंगलुरु पहुंचे. कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे. डीके शिवकुमार ने कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया. आपको बता दें कि मंगलवार को बागी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए थे और अपनी जान को खतरा बताकर सीआरपीएफ सुरक्षा की मांग की थी.

