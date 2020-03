कमलनाथ के मंत्री के बागी तेवर, कहा- 'सरकार रहे या जाए मुझे फर्क नहीं, मेरे विकल्प खुले हैं'

भोपाल: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बागी तेवर दिखाए हैं. निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस पार्टी को परेशानी में डालने वाला बयान दे दिया है. प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि कमलनाथ सरकार बनी रहे या गिर जाए उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा है कि उनके सारे विकल्प खुले हैं और वह भाजपा को भी अपना समर्थन दे सकते हैं. आपको बता दें​ कि प्रदीप जायसवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव में बालाघाट जिले के वारासिवनी से निर्दलीय चुनाव जीता था.

Madhya Pradesh Minister and independent MLA Pradeep Jaiswal: I am with the government of Kamal Nath till it is there. If in future, the government falls, my options will remain open considering the will of people of my constituency and for their development. pic.twitter.com/uzhWOZ0YZ3

— ANI (@ANI) March 4, 2020