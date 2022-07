अमरनाथ हादसा: मध्यप्रदेश सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, सेना ने संभाला मोर्चा

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक 16 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है, और 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे है. मौके पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू का काम कर रही है. आज सुबह शनिवार को फिर ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है.

सीएम ने जारी किया हेल्पलाइन

वायुसेना ने संभाला मोर्चा

बता दें कि IAF का कहना है कि भारतीय वायु सेना ने अमरनाथ गुफा स्थल में बचाव कार्यों के लिए श्रीनगर से 2-2 एएलएच ध्रुव और एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं.

#WATCH | Rescue operation in progress in the cloudburst-affected areas in #Amarnath, J&K

(Source: Chinar Corps- Indian Army) pic.twitter.com/bzMHNpnqCc

— ANI (@ANI) July 9, 2022