Bharat Jodo Yatra: टंट्या मामा की जन्मस्थली पहुंचे राहुल गांधी, जानिए क्यों खास है यह जगह

खंडवा:कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) कल मध्यप्रदेश (Bharat Jodo Yatra in Madhya Pradesh) में प्रवेश कर गई थी.बुरहानपुर से होते हुए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा खंडवा पहुंच गई. आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) भील अधिकारों के रक्षक परम पूज्य टंट्या मामा की जन्मस्थली (Birth place of Tantya Mama) पंधाना पहुंचे एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

आदिवासी समुदाय के नायक हैं टंट्या मामा

बता दें कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाला टंट्या मामा आदिवासी समुदाय के नायक (Tantya Mama the hero of the tribal community) हैं. टंट्या मामा की स्मृति में राज्य सरकार कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है. वहीं पूरे देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों की जनसंख्या है. प्रदेश में 47 आदिवासी रिजर्व सीटें हैं और 2018 में कांग्रेस को आदिवासी सीटों में बीजेपी से बहुत ज्यादा सीटें मिली थी. इसी के चलते राहुल गांधी और कांग्रेस की कोशिश है कि 2018 जैसे एक बार फिर से आदिवासी समाज उनके साथ लेने की.जिससे उनकी सरकार बन सके. इसी को ध्यान में रखकर राहुल टंट्या मामा की जन्मस्थली पहुंचे.

Bharat Jodo Yatra: राहुल गांधी की 150 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा

गौरतलब है कि राहुल गांधी 150 दिनों में 12 राज्यों और 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं. कल राहुल की यात्रा ने मध्य प्रदेश में प्रवेश कर लिया है.कल यह यात्रा महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंची. जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भारत जोड़ो यात्रा की मशाल पीसीसी प्रमुख कमलनाथ को सौंपी थी.