Career Options After 12th Arts: 12वीं में की है आर्ट्स की पढ़ाई? इन कोर्सेस से बना सकते हैं शानदार करियर

Career Options After 12th Arts: 12वीं के बाद छात्र अक्सर अपने करियर को लेकर दुविधा में रहते हैं, कि वे 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करें जिससे करियर में उन्हें सफलता मिले. ऐसे में छात्रों को हम उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो आगे बढ़े. आज हम आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्रों के लिए कुछ बेस्ट करियर ऑप्शंस की जानकारी साझा कर रहे हैं. अगर आपने भी 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम से पास की है तो इन कोर्सेज को कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं.

बीए इन आर्ट्स

बता दें कि आर्ट्स वालों के लिए कई कोर्स हैं. 12वीं करने के बाद इस कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है. इस कोर्स को करने के बाद संगीत, चित्रकारी, नृत्य और नृत्यशास्त्र, रंगमंच और जर्नलिज्म में आप अपना करियर बना सकते हैं.

बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (बीएफए)

12वीं के बाद आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स कर सकते हैं. ये बीएफए ललित कला, विजुअल आर्ट्स के क्षेत्र में स्नातक डिग्री है.

BBA (Bachelors Of Buisness Administration)

12वीं आर्ट्स के बाद यदि आप मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते है तो आप बीबीए का कोर्स भी कर सकते हैं. इसे करने के बाद छात्र मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में करियर बना सकते हैं. ये कोर्स लगभग हर कॉलेजों में होता है.

BA LLB

यदि आप लॉ के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते है तो इसके लिए बीए एलएलबी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. ये 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है. जिसमें बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स एवं एलएलबी, बैचलर ऑफ लेजिसलेटिव लॉ शामिल होते हैं.

फैशन डिजाइनिंग (Fashion Designing)

आर्ट्स के छात्र 12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं. आर्ट के बाद बैचलर्स ऑफ डिजाइन (Bachelors In Fashion Designing) का कोर्स कर सकते हैं. यह तीन या 4 वर्ष के होते हैं. इसमें छात्रों को फैशन के बारे में जानकारी दी जाती है.

पत्रकारिता (Journalism)

12वीं आर्ट्स के बाद आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं. आज के समय में पत्रकारिता का काफी ट्रेंड में है. इसके लिए आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म (Bachelors Of Arts In Journalism, BAJ), बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (Bachelors Of Journalism and Mass Communication, BJMC) जैसे कई कोर्स कर सकते हैं. इस कोर्स को करने के बाद आप प्रिंट, रेडियो, टीवी, पत्रकारिता में अपना करियर बना सकते हैं. इसके अलावा आप न्यूज चैनल में एकरिंग भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: CGBSE 10th 12th Topper List 2023: छ्त्तीसगढ़ बोर्ड में इन छात्रों ने लहराया परचम, देखिए टॉपर्स की लिस्ट व फोटो

आर्किटेक्चर (B.Arch)

12वीं आर्ट्स के बाद आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इन आर्किटेक्चर (B.Arch) का कोर्स भी कर सकते हैं. ये कोर्स 5 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट होता है. इसमें बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, मॉडल बनाना सिखाया जाता है.