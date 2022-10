Bhind:चंबल में नहीं रुक रहीं बंदूक की नोक पर दबंगई,दो जगह खतरनाक घटनाएं,CCTV में कैद

प्रदीप शर्मा/भिंड: ग्वालियर और भिंड की सीमा पर बने हाइवे 719 (Highway 719 built on the border of Gwalior and Bhind) पर बरेठा टोल प्लाज़ा (Baretha Toll Plaza) पर एक बार फिर दबंगाई का मामला सामने आया है. कार सवार बदमाशों ने ना सिर्फ टोल गेट के बैरियर पोल को तोड़ा, बल्कि फायरिंग कर फरार हो गए. इस घटना का CCTV फुटेज भी अब सामने आया है. वहीं टोल प्लाज़ा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की तस्वीरें सामने आने के बाद भिंड के ऊमरी थाना क्षेत्र में टोल प्लाज़ा कर्मियों पर ऑफ़िस में घुसकर बंदूक़ तानने वाले बदमाशों का सीसीटीवी फ़ुटेज भी वायरल हो गया है.

4 दिन में दो बार घटित हो चुकी हैं घटना

बताया जा रहा है कि ऊमरी में 4 दिन में दो बार इस तरह की घटना घटित हुईं हैं. टोलकर्मियों के मुताबिक़ कार सवार बदमाश टोल पर वाहन रोक कर शराब के लिए पैसे मांगे थे. कर्मचारियों ने बताया कि रविवार रात 3.30 बजे अकोड़ा का रहने वाला (resident of akora) बदमाश गोलू यादव (Golu Yadav) अपने तीन साथियों के साथ टोल प्लाज़ा पहुंचा था.यहां पर बंदूक़ का टेरर दिखाते हुए उसने शराब के लिए पैसे मांगे और जब टोलकर्मियों ने रुपये नहीं दिए तो बाहर तीन हवाई फ़ायर करते हुए बदमाश भाग निकले.

ऊमरी पुलिस मौक़े पर पहुंची

इसके क़रीब आधे घंटे बाद ऊमरी पुलिस मौक़े पर पहुंची.तब तक चारों बदमाश फ़रार हो गए थे.वहीं टोल कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.डीएसपी हेड क्वार्टर (DSP Head Quarters) ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.मुख्य आरोपी गोलू पर पूर्व में भी आपराधिक मामला दर्ज है,जल्द उसकी गिरफ़्तारी की जाएगी. पुलिस प्रयास कर रही है.