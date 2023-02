MP News: चुनाव से पहले वृद्धाजनों को बड़ी सौगात,CM शिवराज ने बढ़ाई लगभग 70 फीसद पेंशन

Old Age Pension Will Increase In MP: भोपाल से सटे ग्रामीण क्षेत्र जगदीशपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह की जाएगी.