Corona Update: कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल, जानिए मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में कहां कितने मामले?

Madhya Pradesh Chhattisgarh Corona Update 2023: देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण (corona infection) का खतरा बढ़ रहा है. देश भर में कोरोना संक्रमण के एक्टिव (active cases) मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है. बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (bhopal) में 35 नए मरीज सामने आए हैं. वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) तो यहां बीते 24 घंटे में 22 नए मामले सामने आए हैं. बताते चले कि यह लगातार 7वां सप्ताह है कि जब देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है. ऐसे में कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और हमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. आइए जानते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बारे में...

मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले (Madhya Pradesh Corona Cases)

मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है. बीते 24 घंटे में कोरोना के 35 नए मरीज मिले हैं. सर्वाधिक मामले राजधानी भोपाल से आए हैं. यहां कुल एक्टिव केस की संख्या 82 है. जिसमें इंदौर में 5, और जबलपुर में 2 नए मिले मरीज मिले. बीते 24 घंटे में 2291 हुई जांच की गई, जिसमें पॉजिटिविटी रेट 1.5 पहुंचा. वहीं 7 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया.

COVID-19 cases surge in Madhya Pradesh, 35 new cases logged in last 24 hrs

Read @ANI Story | https://t.co/kaz0H5fH9K#CovidIsNotOver #MadhyaPradesh pic.twitter.com/gKVrML0SRk

— ANI Digital (@ani_digital) April 3, 2023