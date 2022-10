Dhanteras 2022 Date:22 या 23 अक्टूबर धनतेरस को लेकर है कंफ्यूजन? जानें सही समय और शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2022 Date & Time: कोई भी त्योहार या तिथि के आने से पहले वो कब है? इसको लेकर 2 दिनांक सामने आ जाती हैं. इसी के चलते इस चीज की कन्फ्यूजन होती है कि त्योहार और तिथि की सही डेट कौन सी है. गौरतलब है कि कुछ ही दिनों में धनतेरस आने वाली है और इसको लेकर भी लोगों को कन्फ्यूजन है कि इस बार धनतेरस 22 अक्टूबर को या 23 अक्टूबर को है (This time Dhanteras is on 22 October or 23 October) तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 2022 में धनतेरस कब है?

कब है धनतेरस?

When is Dhanteras in 2022?: इस बार धनतेरस 23 अक्टूबर को है क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर से शाम 6.03 बजे से शुरू होकर 23 अक्टूबर से शाम 6.04 बजे तक रहेगी. इसी के चलते धनतेरस का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर को है.

इस दिन करें उपवास

आपको बता दें कि इस बार प्रदोष काल 23 तारीख की शाम तक है.इसलिए अगर आप धनतेरस का व्रत करना चाहते हैं तो 23 तारीख को ही करें.गौरतलब है कि इस दिन वैद्य समाज भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा की जाती है और मान्यता है कि धनतेरस के दिन व्रत और दीपदान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है.

धनतेरस का महत्व

importance of dhanteras: आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन खरीदारी करने का कितना महत्व है.बता दें कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और इसी के चलते घर की आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहती है.

