BJP पर दिग्विजय का करारा प्रहार, जानिए क्यों बोले इनकी छाती पर मूंग दलूंगा?

राहुल सिंह राठौर/उज्जैन: आगामी चुनावों को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग (war of the worlds) तीखी होती जा रही है. बीते दिन शुक्रवार को शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Former Chief Minister Digvijay Singh) ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Minister Jyotiraditya Scindia) पर भाजपा (BJP) में जाकर सरकार गिराने के कारण निशाना साधा था. कहा था "है प्रभु है महाकाल दूसरा ज्योतिरादित्य दोबारा कांग्रेस में पैदा ना हो" सिंधिया ने भी ट्वीट कर पलटवार किया था. भाजपा के मंत्री तुलसीराम सिलावट, महेंद्र सिंह सिसोदिया, कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिग्विजय को घेरा था.

किसी ने पाकिस्तान में पैदा होने की तो किसी ने चीन में पैदा होने की बात कही, कैलाश विजयवर्गीय ने तो दिग्विजय की मति भ्रष्ट होना बता दी थी. अब दोबारा दिग्विजय सिंह ने तीनों नेताओं को जवाब दिया है.

मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं

दिग्विजय सिंह ने तीनों नेताओं के पलटवार के सवाल पर हंसते हुए कहा कि मुझे हंसी आती है. उनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ है नहीं. कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ, कोई चाइना कह रहा. ये लोग मेरे यहां ED, IB, CBI तो भेज नहीं सकते. पाकिस्तान चाइना की बात कर रहे हैं.

इनकी छाती पर दलूंगा मूंग दाल

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि मैं यही पैदा हुआ हूं, यही मरूंगा, ना पाकिस्तान जाऊंगा, ना चाइना, इनकी छाती पर मूंग दल लूंगा. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मति भ्रष्ट हो गई है उज्जैन आकर, जिस पर जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसलिए मैं बार-बार उज्जैन आउ बाबा महाकाल, माता हरसिद्धि, बाबा काल भैरव के साथ उमेश नाथ जी महाराज के दर्शन कर सकूं. आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह शहर अध्यक्ष रवि भदोरिया के यहां देर शाम मुलाकात के लिए पहुंचे थे. जहां कई कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने चर्चा की और मीडिया से बातचीत भी की थी.

