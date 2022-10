Indore Deepawali: पुलिस की अलग अंदाज की दीपावली, कमिश्नर ने बनाई रोटी

अमित श्रीवास्तव/इंदौर: जिले में हर साल की तरह इस बार भी सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस पंचायत की तरफ से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया.इस समारोह में पुलिस का कुछ अब तक का सबसे जुदा अंदाज देखने को मिला, जहां पुलिस कमिश्नर द्वारा वृद्धजनों के लिए रोटी बनाते हुए नजर आए.वहीं वृद्ध जनों के साथ फुलझड़ी जलाकर दीपोत्सव मनाया गया.

पुलिस पंचायत की तरफ से दीपावली मिलन समारोह

दरअसल इंदौर पुलिस द्वारा हर साल सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस पंचायत की तरफ से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है (Deepawali Milan ceremony is organized by the Police Panchayat) . इस आयोजन में उन वृद्ध जनों को आमंत्रित किया जाता है. जो अपने परिवार से दूर होने के कारण दीपावली पर अपने आप को अकेला महसूस करता है.आज इस दीपोत्सव समारोह में.पुलिस कमिश्नर सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

वृद्ध जनों को रोटी बनाकर खिलाई गई

गौरतलब है कि दिवाली का पर्व भारत का सबसे प्रमुख पर्वों में प्रमुख और आज पुलिस ने भी एक अलग अंदाज में दिवाली का पर्व मनाया है.यहां पर सीनियर सिटीजनों को पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र (Police Commissioner Harinarayan Chari Mishra) ने अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाई.साथ ही साथ वृद्ध जनों के साथ फुलझड़ी भी जलाई गई.

हर साल वृद्ध जनों के दिवाली मिलन समारोह होता है

मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस द्वारा (Indore Police of Madhya Pradesh) हर साल दिवाली मिलन समारोह मनाया जाता है. जिसमें उन वृद्ध जनों को बुलाया जाता जिनका कोई नहीं है.इसमें पटाखे जलाए जाते हैं, सभी जनों को मिठाई खिलाई जाती है. साथ ही यहां पर कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं.