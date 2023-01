G-20 Meeting In Bhopal: भोपाल में ऐसे हुई विदेशी मेहमानों की खातिरदारी,'मां की रसोई' में परोसे जा रहे हैं ये पकवान

G20 India Think-20 Sessions at Bhopal: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के तहत थिंक 20 ( Think 20 under G20 in Madhya Pradesh capital Bhopal) की विशेष बैठक चल रही है और यहां अलग अलग देशों से आये विदेशी मेहमानों के लिये खास व्यवस्थाएं की गई है. कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (Kushabhau Thackeray International Convention Center) में गांवों के देसी अंदाज में मां की रसोई बनाई गई है.जिसमें विदेशी मेहमानों को चूल्हे पर देसी जाएका परोसा जा रहा है

'मां की रसोई' में देसी खाना

बता दें कि इस 'मां की रसोई' में महिलाएं मक्का ,बाजरा और ज्वार की रोटियां चूल्हे पर बनाकर मेहमानों को परोस रही हैं. इसके साथी सिलबट्टे की चटनी ,कोदो कुटकी की कुकीज़ भी मेहमानों के लिए रखी गई हैं. जिसका विदेशी मेहमान जमकर लुफ्त उठा रहे हैं. इसके अलावा मध्यप्रदेश के प्रमुख आर्ट और क्राफ्ट की प्रदर्शनी भी लगाई गई है.

MP Vidha Sabha Chunav: 2023 में विंध्य बिगाड़ देगा Congress का खेल, 4 चुनाव के आंकड़ों से समझिए कैसे है ये BJP का मजबूत किला

ये व्यंजन विदेशी मेहमानों को परोसे जा रहे हैं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस देसी किचन में विदेशी मेहमानों को मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, जलेबी, रबड़ी, बाजरे की खिचड़ी,आलू चना चाट,साबुदाना पापड़, ज्वार की रोटी, दाल महाराजा, , लच्छा पराठा और हरे चने का निमोना जैसे व्यंजन परोसे जा रहे हैं. गौरतलब है कि G20 के तहत थिंक 20 समूह की विशेष दो दिवसीय बैठक (Special two-day meeting of the Think 20 group) भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में चल रही है.

बता दें कि दो दिन की बैठक में कुल 5 प्लेनरी और 10 पेरेलल सेशन हैं. इसमें कार्यक्रम में G-20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला, भारत में नीदरलैंड के राजदूत एचई मार्टन वादेन बर्ग भी मौजूद हैं. जी-20 के सदस्य देशों से करीब 70 मंत्री और अतिथि समेत भारत के अन्य राज्यों से 100 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं.

रिपोर्ट: आकाश द्विवेदी/भोपाल