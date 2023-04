Benefits of Honey: कैसे करें असली और नकली शहद की पहचान? जानिए खाने के फायदे

Real And Fake Honey Identify: शहद को बेहतरीन औषधियों में से एक माना गया है. यदि हम नियमित शहद का उचित मात्रा में सेवन (Consumed) करें तो हमारा शरीर स्वस्थ, सुंदर और तंदरुस्त (Healthy, Beautiful and Fit) हो जाएगा. इसके अलावा भी शहद खाने से हमारे शरीर को जबरदस्त फायदे होते हैं. इसी वजह से शहद का बाजार में काफी डिमांड (Demand) भी रहता है. लेकिन आजकल बाजार में कई तरह के शहद बिक रहे हैं. जिसके चलते असली और नकली शहद का पहचान करना मुश्किल है. ऐसे में यदि आप भी मार्केट से शहद खरीद रहे हैं तो आइए जानते हैं असली और नकली शहद (Real And Fake Honey) की पहचान करने के कुछ घरेलू उपाय...

कैसे करें शुद्ध शहद की पहचान

यदि आप बाजार से शहद खरीद रहे हैं और उसे पहचान करना चाह रहे हैं कि आपने कहीं नकली शहद तो नहीं खरीद लिया तो इसकी पहचान आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए आप कांच के साफ ग्लास में पानी भरकर उसमें शहद की कुछ बूंद गिराएं. यदि शहद नीचे तली में बैठ जाए तो यह असली है और यदि शहद तली में पहुंचने के पहले ही घुल जाए तो यह नकली है. यदि असली यानी शुद्ध शहद होगा तो उसमें मक्खी गिरकर फंसती नहीं बल्कि आसानी से उड़ जाती है. शुद्ध शहद दिखने में पारदर्शी होता है. इसके अलावा शहद के पहचान करने का एक आसान तरीका और है कि असली शहद का दाग कपड़ों पर नहीं लगता है.

ब्रेड से करें शुद्ध शहद की पहचान

आप शुद्ध शहद की पहचान ब्रेड से भी कर सकते हैं. इसके लिए ब्रेड पर शहद को अच्‍छी तरह से लगाएं और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें. इस दौरान यदि ब्रेड गीला हो जा रहा है तो समझिए शहद मिलावटी है, वहीं यदि आपने शहद जैसे ब्रेड पर लगाया था वैसे ही है तो समझिए शहद शुद्ध है.

शहद खाने के फायदे

गाजर के रस में शहद मिलाकर लेने से नेत्र-ज्योति में सुधार होता है.

हाई ब्लड प्रेशर में लहसुन और शहद लेने से बीपी सामान्य होता है.

शहद का उचित मात्रा में उपयोग करने से शरीर स्वस्थ, सुंदर व स्मार्ट होता है.

शहद को घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं.

हर रोज सुबह शौच जाने से पहले शहद-नींबू पानी का सेवन करने से कब्ज-गैस जैसी संबंधित समस्या दूर होती है और मोटापा कम होता है.

नोट- आपको बता दें कि शहद को कभी भी गर्म करके अथवा गुड़, घी, शकर, मिश्री, तेल, मांस-मछली आदि के साथ सेवन नहीं करना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः MP Famous Saree: ये हैं मध्य प्रदेश की फेमस साड़ियां, भारत के साथ विदेशों में भी होती है डिमांड



(disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लें. zee media इसकी पुष्टि नहीं करता है.)