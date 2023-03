Holi Daan: होली के दिन करें इन चीजों का करें दान, मां लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा

What to buy and Donate on Holi 2023: अब से कुछ दिन बाद ही होली का महापर्व आने वाला है. इसको लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. रंगों के पर्व होली (holi) का हिंदू धर्म (hindu dharm) में बहुत खास महत्व होता है. धार्मिक मान्यतानुसार इस दिन गए दान (daan) और नए चीजों की खरीददारी (shopping) से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे पूरे वर्ष हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है. होली का त्यौहार हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस साल होली का त्यौहार 8 मार्च को हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों के दान (donate) करने से हमारे तरक्की के सभी मार्ग खुल जाएंगे.

होली के दिन करें इन चीजों का दान

वस्त्र

धार्मिक मान्यतानुसार होली के दिन किसी गरीब जरुरतमंद को वस्त्र का दान करना महापुण्य होता है. होली के दिन वस्त्र दान करने से धन की देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद होता है और पूरे साल हमे आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है.

भोजन

होली के दिन हम सभी के घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं. इस दिन गरीब को घर पर बुलाकर आदर के साथ भोजन कराना चाहिए और अंत में उसे अबीर-गुलाल लगाकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देना चाहिए. ऐसी मान्यता है कि इस दिन गरीब को भोजन कराने से मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा बरसती है और पूरे साल हमें किसी चीज की कमी नहीं होती है.

होली के दिन करें इन चीजों की खरीददारी

अक्सर लोगों के बीच कन्यफ्यूजन रहता है कि होली के दिन हमें किन चीजों की खरीददारी करें जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न रहें. ऐसे में हम आपको बता दें कि होली के दिन चांदी का सिक्का, छल्ला या गहना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन चांदी की खरीददारी के बाद उसे पीले रंग के कपड़े में हल्दी के साध बांध कर मां लक्ष्मी को अर्पित करे दें. ऐसी मान्यता है कि होली के दिन चांदी की खरीददारी करने से पूरे वर्ष किसी चीज की कमी नहीं होती है.

पेड़ लगाएं

ज्योतिष शास्त्र में पीपल और आंवले के पेड़ का विशेष महत्व है. ऐसे में होली के दिन पीपल और आंवला का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है. ध्यान रहे कि इस पेड़ की देखरेख अच्छे से करें. ऐसी मान्यता है कि इस दिन पेड़ लगाने से जैसे-जैसे वो पेड़ बढ़ता है वैसे वैसे हमारे सुख-संपदा में वृद्धि होती है.

ये भी पढ़ेंः Holi Colour: होली खेलते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, जानिए किसे, कौन सा व कैसे लगाना चाहिए रंग

(disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और विभिन्न जानकारियों पर आधारित है. zee media इसकी पुष्टि नहीं करता है.)